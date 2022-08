Schwieriger wird es, wenn Ihnen eine Eigentumswohnung mit Teilgrundstück gehört. Dann müssen Sie hier die krummen Daten Ihres Anteils, etwa 543 für Ihren Anteil im Zähler und 10.000 für das Gesamtgrundstück im Nenner eintragen. Und dann müssen Sie auch noch rechnen. Wenn nämlich das Grundstück 5000 Quadratmeter groß wäre, wären 543/10.000 davon 271,5 Quadratmeter. Die Zahl runden Sie auf 271 ab und tragen sie nicht etwa gleich in der Zeile darüber in Eingabefeld 16 unter Fläche, sondern erst später in der »Anlage Grundstück (GW2)« in Zeile 4 ein. Denn in der Zeile darüber muss ausdrücklich die gesamte Fläche des Grundstücks stehen – und nicht bloß Ihr Anteil.

Ihr Eigentumsanteil – wieder mit Zähler und Nenner in anderer Bedeutung – ist ebenfalls eine wichtige Kategorie – in Zeile 30 des Hauptvordrucks. Hier ist von »Anteil an der wirtschaftlichen Einheit (Grundstück / Betrieb der Land- und Forstwirtschaft)« die Rede. Dabei geht es nur darum, ob Sie hier die Erklärung für das ganze Grundstück abgeben, weil Ihnen das Haus auf dem Grundstück allein gehört.

Es könnte aber auch sein, dass Ihnen das Grundstück mit dem Ehemann, Ex-Ehemann oder den Geschwistern zusammen gehört. Entsprechend geben Sie die Daten ein. Für Sie im Zähler die 1, und wenn es Ihnen allein gehört auch im Nenner. Gehört es Ihnen mit dem Gatten, steht im Nenner eine 2, gehört es Ihnen mit zwei Geschwistern eine 3 – und so weiter.

Spannend: Nur einer von Ihnen kann die Erklärung für das Grundstück abgeben. Sie sollten also vorher besprechen, wem die Bürokratie am leichtesten fällt.

Sie merken schon, ganz einfach ist es nicht. Und das war bisher nur der Hauptvordruck, die »Anlage Grundstück (GW2)« musste ich ja auch noch ausfüllen. Wäre ich nur weniger stolz gewesen und hätte ich mir gleich die Ausfüllhilfe herausgesucht, anstatt mir solche Details selbst zu erarbeiten!