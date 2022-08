Am höchsten war der Anteil der Kommunen, die 2021 ihren Hebesatz zur Grundsteuer B erhöhten, demnach im Saarland mit 17,3 Prozent. Danach folgten Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Am seltensten wurden in Bayern, Sachsen und Thüringen die Hebesätze erhöht. Die durchschnittliche Steuerbelastung lag mit 216 Euro pro Kopf in Nordrhein-Westfalen am höchsten. Am niedrigsten war sie in Brandenburg mit 110 Euro.