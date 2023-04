Für die bürokratische Datensammlung wurde das Projekt vielfach kritisiert, und Rechtswissenschaftler Kirchhof hatte bereits im Februar im SPIEGEL seine verfassungsrechtlichen Bedenken dargelegt . Das Gutachten nun liefert den auftraggebenden Verbänden Argumente für Klagen gegen die neue Grundsteuer, bei denen sie Steuerzahler unterstützen – Ziel: die Korrektur der Steuer.

»Dafür ist es noch nicht zu spät«

Kirchhof macht auch einen Vorschlag, wie es besser gehen könnte. Er kritisiert nämlich vornehmlich das Bundesmodell, nach dem elf Bundesländer die Grundsteuer künftig erheben wollen. Jedes Bundesland hat aber das Recht, ein davon abweichendes Modell zu entwerfen – bisher haben davon Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen Gebrauch gemacht. In seinem Gutachten fordert Kirchhof nun die übrigen Länder auf, die Möglichkeit ebenfalls zu nutzen, um »eigene verfassungskonforme Grundsteuergesetze in Kraft zu setzen«. Bei der Vorstellung des Gutachtens in Berlin sagte er: »Dafür ist es noch nicht zu spät.«