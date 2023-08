Der oberfränkische Spielwarenhersteller hatte zuvor bereits seine Führungsriege neu aufgestellt. Das Unternehmen habe die »schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als Auswirkungen der Covid-Pandemie massiv zu spüren« bekommen, hatte es in einer Mitteilung geheißen. Vor wenigen Jahren noch hatte das Unternehmen ehrgeizige Expansionsziele verkündet. Der Umsatz sollte von 360 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro gesteigert werden und Jako-o in zehn europäischen Nachbarstaaten an den Start gehen. Stattdessen wird die Marke nun beerdigt.