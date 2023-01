Handwerksleistungen haben sich zuletzt deutlich verteuert – und dieser Trend dürfte aufgrund der gestiegenen Energiekosten weiter anhalten, warnt der neue Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Außerdem könne auch der Mangel an Fachkräften zunehmend Auswirkungen haben. Dieser werde in den kommenden Jahren in einen kritischen Bereich gelangen, wenn die Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen. »Die Gefahr besteht, dass dann im Handwerk bestimmte Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden können«, sagte Dittrich. Durch eine gemeinsame Kraftanstrengung mit der Politik müsse dies unbedingt vermieden werden.