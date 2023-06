Und beim Festgeld wären vier Prozent bei der Bank11 aus dem Rheinland möglich. In blanken Zahlen: 1250 Euro mehr an Zinsen jedes Jahr! Sogar ein Kurzurlaub in den Herbstferien sollte bei besseren Zinsentscheidungen drin sein .

Versicherungen

Und bevor der Herbsturlaub gar zu sparsam geplant wird, sollten Sie den Versicherungsordner noch mal durchforsten. In der Hausratversicherung geben die Versicherer nur 40 Prozent der eingezahlten Beiträge tatsächlich später für Schäden aus. Deswegen können Sie Ihren Hausrat gut und häufig viel preiswerter versichern. Für eine normale 100 Quadratmeter große Wohnung in Hamburg-Barmbek werden dann – inklusive einer Fahrradversicherung und Elementarschutz – nur noch 150 statt 400 Euro fällig . Und in Köln-Müngersdorf sinkt die Rechnung von 260 auf 100 Euro.