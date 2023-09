Reisende am Hauptbahnhof Kiel können derzeit die Folgen eines Firmenstreits um nicht bezahlte Rechnungen bestaunen: Das Reisezentrum der Bahn muss derzeit ohne die – eigentlich neuen – Innentüren auskommen. »Wir bedauern, dass Türen im Innenbereich des neuen DB-Reisezentrums am Kieler Hauptbahnhof unberechtigt wieder ausgebaut worden sind«, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatten lokale Medien über den Fall berichtet, darunter die »Kieler Nachrichten«.