Dieser Zusammenhang ist wichtig. Denn am Donnerstag hat das Bundeskriminalamt die neue Kriminalitätsstatistik veröffentlicht – und darauf hingewiesen, dass die Zahl der Einbruchsdiebstähle zugenommen hat. Und hier kommt die Hausratversicherung ins Spiel. 280 Millionen Euro haben die Versicherer für solche Fälle 2022 nach eigenen Angaben aufgewendet. Gezahlt wurde nicht nur für den verlorenen Hausrat, sondern auch für die Kosten für das Aufräumen, Reparaturen und ein Hotel, wenn Bewohnerinnen und Bewohner ihre Bleibe nicht nutzen konnten.

Tatsächlich hat die Zahl der Einbrüche nach zwei coronabedingten Tiefstständen wieder zugenommen. In einigen Bundesländern um mehr als 30 Prozent, wie in Baden-Württemberg und Berlin. Zwei Jahre lang war durch Homeoffice in sehr vielen Haushalten fast immer jemand da, jetzt ist das nicht mehr so. Das merken und nutzen auch professionelle Einbrecher. Das Niveau liegt aber immer noch weit unter dem des Jahres 2019. Und in Sachsen-Anhalt nahm die Zahl der Einbrüche nur sehr wenig zu, in Thüringen fiel sie sogar .