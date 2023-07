Wer schon am Fernwärmnetz hängt, muss für die Heizungswende aktuell nichts tun. Die Fernwärmeanbieter sind nach dem Entwurf verpflichtet, ihre Netze in den kommenden zwei Jahrzehnten klimaneutral zu machen (Paragraf 71b des Entwurfes).

Sind Sie aber Fernwärmekunde und haben noch ein wenig politische Energie übrig, lohnt es sich trotzdem, sich um die Heizungsfrage zu kümmern.

Etwa mit den gleichen Argumenten wie die Mieterinnen und Mieter. Denn es bringt dem Fernwärmekunden nichts, wenn zwar eine Umstellung vorgenommen wird, das Fernwärmeunternehmen aber eine Entscheidung trifft, die für Sie als Kunde mit höheren Heizkosten verbunden ist. Hier könnte das Gesetz besser werden, indem es die Fernwärmemonopolisten motiviert, notfalls zwingt, kostengünstiger zu werden .

Diese Sorge ist berechtigt, Fernwärmunternehmen haben in der Vergangenheit oft viel höhere Kosten für die Heizung aufgerufen als andere Energieversorger.

Für einkommensschwache Hausbesitzer:innen: Die nächste Gruppe, für die der Gesetzentwurf mehr Klarheit schaffen sollte, ist arm und hat trotzdem eine Immobilie. Dazu zählen unter Umständen auch Rentnerinnen und Rentner über 80, für die es, anders als zeitweise diskutiert, keine Ausnahmen mehr nur aufgrund des Alters geben soll.

Wer wenig Geld hat, soll nach den aktuellen Plänen sein Haus auch nicht ökologisch modernisieren müssen, wenn die alte Heizung kaputtgeht.

Beziehen Sie seit mindestens sechs Monaten Bürgergeld, sollen Sie im Havariefall nicht klimafreundlich nachrüsten müssen. Das Gleiche gilt für Wohngeldempfänger, bei Eigentümern heißt das Wohngeld Lastenzuschuss. Auch Sie können eine solche einkommensabhängige Ausnahme geltend machen . Und natürlich müssen auch Empfänger von Grundsicherung im Alter ihre Heizung nicht auf eine teurere, aber klimafreundlichere Variante umstellen.

Für Besitzer von alten Häusern ohne großen Wert: Sie besitzen eine alte Immobilie, an der Sie hängen, die aber im Grunde hinüber und unverkäuflich ist. Wenn eine Käuferin das Haus übernehmen würde, müsste sie schon nach den geltenden Gesetzen noch aus der Großen Koalition unter Umständen die Heizung austauschen. Wenn die neue Heizung deutlich teurer wäre als der Wert der Immobilie – so etwas kommt auf dem Land vor –, dann soll die Heizung der Immobilie nach dem aktuellen Entwurf nicht mehr modernisiert werden müssen.

Eine Ausnahme von der Heizungstauschpflicht können nach dem Entwurf auch Haushalte geltend machen, die schon seit 2002 in dem alten Gemäuer wohnen und es auch besitzen.

Für künftige Fernwärmekunden: Spannend sind die geplanten Neuregelungen für viele Bauwillige und diejenigen, die demnächst eine neue Heizung brauchen. So mancher hängt heute noch an einer Gas- oder Ölheizung, träumt aber schon länger davon, künftig an ein neues oder schon bestehendes Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen zu werden. Technisch ist das oft eine gute Vision. Das gilt insbesondere für Haushalte, die in Verdichtungsgebieten leben.

Wenn Sie als Haus- und Wohnungsbesitzer dort leben, müssen Sie nicht auf die Abgeordneten warten. Prüfen Sie mit einem Energieeffizienzexperten, ob die Fernwärme wirklich ihre beste Option ist oder vielleicht doch nicht . Ein solches Gutachten kostet zwar oft zwischen 1000 und 1500 Euro, doch 80 Prozent der ersten 1300 Euro trägt der Steuerzahler als Zuschuss, wenn Sie einen der 13.000 Energie-Effizienz-Experten aus der DENA Datenbank wählen .

Anschließend kämpfen Sie für Ihre beste Option. Ist es die Fernwärme, kämpfen Sie darum, dass diese zu ihnen kommt. Ist sie es nicht, kämpfen Sie dagegen, einen Pflichtanschluss zu bekommen. Die Ampel hat im Entwurf des Heizungsgesetzes bewusst keine Pflicht zur Fernwärme für solche Haushalte vorgesehen. Städte und Gemeinden könnten aber auf die Idee mit dem Anschlusszwang verfallen und hätten auch jenseits des Heizungsgesetzes schon heute eine rechtliche Grundlage dafür . Der Ausbau neuer Infrastruktur wird tatsächlich günstiger, wenn alle dort liegenden Haushalte angeschlossen werden können.

Wenn Ihre Stadt oder Gemeinde in den kommenden Jahren wirklich eine Wärmeplanung vorlegen muss, und dies trotz des Fachkräftemangels hinbekommt, sollten Sie als Bürgerin oder Bürger für Ihre Fernwärmelösung kämpfen. Großstädte ab 100.000 Einwohner sollen bis Juli 2026 eine solche kommunale Wärmeplanung vornehmen müssen, Kleinstädte bis spätestens Juli 2028.

Für aktuelle und künftige Wärmepumpenkunden: Für Sie ist der Gesetzentwurf immer noch wie gemacht. Wenn Sie schon eine Wärmepumpe am Start haben, müssen sie nicht mehr umrüsten und steigende Kosten für Gas und Öl können Ihnen herzlich egal sein. Die Ampelkoalition plant offenbar, die CO 2 -Steuer für Öl und Gasheizungen 2024 deutlich zu erhöhen – von 30 auf 45 Euro pro Tonne CO 2 . Das wären fünf Cent zusätzlich pro Liter Heizöl. Dieses Jahr hatte die Regierung mit Rücksicht auf explodierende Energiepreise einen Erhöhungsschritt ausgelassen, der soll jetzt offenbar nachgeholt werden.

Für Sie mit der Wärmepumpe ist das völlig egal.

Und wenn Sie noch keine Wärmepumpe haben? Dann aber los. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gibt Ihnen Luft. Ordern Sie jetzt den Energie-Effizienz-Experten , der Ihnen ein Konzept macht. Sie finden ihn nach Postleitzahlen geordnet in dieser Datenbank . Aber suchen Sie nicht nur in Ihrer Kleinstadt. Am Raffineriestandort Schwedt fand sich diese Woche kein einziger Experte in der Datenbank. Im 20-Kilometer-Umkreis um meine Wohnung in Berlin-Schönberg dafür über 360.