Variante 2: Sie sind Mieterin (wie 50 Prozent der deutschen Haushalte)

Alle reden über die neue Heizung, aber als Mieterin haben Sie nur in seltenen Fällen die Chance, auf diese Entscheidung Einfluss zu nehmen. Sie müssen allerdings mit den Konsequenzen leben, dafür bezahlen. Wenn die Heizung kaputtgeht und Ihr Vermieter eine neue einbauen muss, ist das eigentlich nur eine Instandsetzung mit einem oft erfreulichen Ergebnis: Der Verbrauch der Heizung sinkt. In Ihrer Nebenkostenabrechnung sinken die Kosten tendenziell auch. Der Vermieter möchte die neue Heizung aber lieber als Modernisierung deklarieren. Das macht er vielleicht auch, indem er sie mit der einen oder anderen Baumaßnahme oder Wärmedämmung koppelt. Acht Prozent der Kosten einer Modernisierung kann er jährlich auf die Mieter – also auf Sie – umlegen, bis in alle Ewigkeit.



Der ursprüngliche Plan der Grünen sah eine feinsinnige Unterscheidung vor: Geht die Heizung irreparabel kaputt und muss ersetzt werden, kann dieser Ersatz natürlich nicht umgelegt werden. Beginnt der Vermieter, freiwillig das Heizsystem auszutauschen und zu modernisieren, könnte ein beträchtlicher Teil der Baumaßnahmen als Modernisierung umgelegt werden. Allerdings müsste die staatliche Förderung abgezogen werden. Jeder Euro staatliche Förderung bedeutete in dem Modell der Grünen eine Einsparung für die Mieterinnen und Mieter. Jetzt will die Ampel einen anderen Weg gehen. Jede neue ökologische Heizung soll eine Modernisierung sein und umgelegt werden können – nur minus der jeweiligen staatlichen Förderung. Wer allerdings keine staatliche Förderung beantragt, modernisiert auch nicht und darf gar nichts auf seine Mieter umlegen. Auf die rechtlichen Streitigkeiten über die Förderung freue ich mich schon jetzt.

Fernwärme ist auch für einen solchen Vermieter eine wunderbare Idee. Die Investitionskosten sind niedrig und die dann folgenden höheren jährlichen Heizkosten zahlen ja ohnehin wieder Sie als Mieterinnen und Mieter. Im Gesetzentwurf zur Wärmeplanung steht, dass die Bundesregierung bis 2045 die Zahl der Haushalte, verdreifachen möchte, die an Fernwärme angeschlossen sind. Und schon bis 2030 soll in den Fernwärmenetzen die Hälfte der Wärme ökologisch erzeugt oder aus Abwärme bestehen. Bei neuen Netzen sogar 65 Prozent.



Ungefähr 30 Prozent der Haushalte in Sachsen. Thüringen, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt werden aktuell schon mit Fernwärme beheizt, im Westen sind es im Schnitt nur 10 Prozent. Schon in der Vergangenheit war es so, dass die eigentlich technologisch günstigste Lösung Fernwärme für Mieterinnen und Mieter oft die teuerste war. Denn Fernwärmeunternehmen als Monopolisten hatten wenig Interesse an einer effizienteren und preiswerten Energielieferung. Manchmal wurde das durch Fernwärme eingenommene Geld des Stadtwerks auch an anderer Stelle im kommunalen Haushalt oder für andere Dienstleistungen des Stadtwerks gebraucht. Die Nähe zur Kommunalverwaltung hat eben Vor- und Nachteile für die Stadtwerke.

Variante 3: Sie leben im Osten Deutschlands mit einer relativ neuen Gasheizung

Tatsächlich ist der Wohnungsbestand im Osten in der Tendenz moderner und braucht weniger Heizenergie, hinzu kommt ein hoher Fernwärmeanteil. Das ist Fluch und Segen zugleich. Wenn die Heizung sehr modern und effizient ist und das Haus vorbildlich gedämmt, lässt sich die Wartezeit bis zur nächsten Heizung vergleichsweise günstig überbrücken. Ist aber nur die Heizung neu und preiswert, das Gebäude hingegen schlecht gedämmt und eine Energieschleuder, dann wird die Wartezeit bis zum Heizungstausch ein extrem teurer Spaß. Auch hier würde ich nicht auf die Spätfolgen warten, sondern mit der Energie-Effizienz-Expertin jetzt einen Plan machen. Niemand wird Ihnen bis 2045 vorschreiben, dass Sie Ihre Heizung rauswerfen müssen, aber jede Wärmedämmung, jede technische Maßnahme spart gleichzeitig eine Menge Geld – ab sofort. Je zugiger das Haus, desto stärker wirkt sich das auf Ihren Geldbeutel aus.

Dafür gibt es schon heute Förderprogramme , die 15 bis 50 Prozent der Kosten bezahlen. Außerdem hat die Bundesregierung ein Programm ausgelegt , bei dem bis zu 40.000 Euro an Steuerersparnis für Energiesparmaßnahmen möglich sind. Und wenn dann später doch die neue Heizung fällig ist, kann sie deutlich kleiner und preiswerter ausfallen. Denn Sie werden weniger Energie benötigen. Und weitere Baumaßnahmen sind dann auch nicht mehr erforderlich. Ein gut gedämmtes Haus braucht keine Fußbodenheizung, um sehr effizient eine Wärmepumpe einsetzen zu können.

Sie sehen schon: Nixtun und abwarten ist auch keine gute Lösung. Die technischen Antworten finden Sie hoffentlich mit Ihren Energie-Effizienz-Experten. Adressen solcher Expertinnen finden Sie hier .

Und welche Möglichkeiten und Förderungen Sie nutzen können, haben meine Kollegen hier noch mal zusammengefasst .

Wenn Sie optimieren wollen, fragen Sie schon jetzt die Expertin an. Bei den aktuellen Wartezeiten kommt sie im Herbst, dann ist das Gesetz verabschiedet und hoffentlich dazu auch wesentliche Teile der neuen Förderlandschaft.

Ab dann sind Sie am Gashebel. Ihnen nützt mehr Deutschlandtempo bei der eigenen und bei der gesellschaftlichen Wärmewende.