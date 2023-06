Dass sich die Rückkehr zum Sonnenblumenöl trotz entspannter Marktlage so in die Länge zieht, ist aus Sicht der Verbraucherschützer ärgerlich. Betroffene Hersteller würden die Ausnahmesituation des vergangenen Jahres zu ihren Gunsten ausnutzen, so die Verbraucherzentrale. Die Flexibilisierungsmaßnahme sei ursprünglich nur für außerordentliche Lieferengpässe gedacht gewesen.

Was im Test weiter auffiel: Manche Produkte wurden sogar weiter in alten Verpackungen mit falscher Kennzeichnung verkauft. Deren Zutatenliste enthalte weiter Sonnenblumenöl, nur ein unscheinbarer Aufdruck »enthält Palmöl statt Sonnenblumenöl« stehe im Feld mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackungsrückseite. Wer Palmöl meiden will, solle daher genau auf die Zutatenliste achten.