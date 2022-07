Russland liefert weniger Gas, deshalb müssen viele Importeure spontan teuren Ersatz beschaffen – was sie wiederum in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Damit die Gasversorger nicht insolvent gehen, will die Bundesregierung im Herbst eine Umlage einführen, über die die hohen Einkaufspreise an Gaskundinnen und Gaskunden weitergegeben werden. Diese sollen im Gegenzug in anderen Lebensbereichen entlastet werden. Der Überblick.