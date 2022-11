Hohe Diesel- und Benzinpreise 2022 wird das teuerste Tankjahr aller Zeiten

Der Stopp an der Tankstelle war in den vergangenen Monaten so kostspielig wie nie zuvor in Deutschland. Berechnungen des ADAC zufolge werden die Durchschnittspreise für Sprit die alten Rekorde geradezu pulverisieren.