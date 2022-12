Höhere Preise für Energie und Vorleistungen allein erklärten nicht das Ausmaß der Inflation in Deutschland, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung. »Vielmehr scheinen Unternehmen in einigen Wirtschaftszweigen die Preissteigerungen dazu genutzt zu haben, ihre Gewinne auszuweiten«, sagt der stellvertretende Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz. »Das gilt vor allem für den Handel, die Landwirtschaft und den Bau.«