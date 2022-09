Eine wachsende Zahl von Deutschen empfindet die hohen Energiepreise laut einer Studie als Belastung. Dies gelte insbesondere für Gaskunden, berichtete das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch in Düsseldorf. Fast zwei Drittel von ihnen hätten laut einer Umfrage die Kosten dafür als »eher schwere« oder »sehr schwere« finanzielle Belastung bezeichnet. Dieser Anteil sei in den vergangenen Monaten stark gestiegen.