Und natürlich spielt dabei nicht nur der Garten oder das großzügigere Grundstück eine Rolle, sondern auch das Geld: In der Studie sind Rechenbeispiele aufgeführt. Während der durchschnittliche Immobilienpreis (inklusive Nebenkosten, erstes Quartal 2022) laut Daten von Interhyp in Berlin bei 585.000 Euro liegt, ist er im Umland mit 526.000 Euro deutlich niedriger. Im Frankfurter Speckgürtel ist der Effekt noch größer: 747.000 Euro zu 623.000 Euro. Und in Hamburg: 750.000 Euro für Immobilien in Citylage, 558.000 Euro für Häuser außerhalb. »Hohe Kosten für das Wohnen sind der Hauptgrund für die Stadtflucht«, sagt Mohr.