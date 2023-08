Der Plan könnte allerdings für Zwist in der Bundesregierung sorgen. Finanzminister Lindner müsste wahrscheinlich mit Milliardenausfällen rechnen. Lindners geplantes Maßnahmenpaket zur Konjunkturförderung liegt derzeit als Referentenentwurf vor und befindet sich in der Ressortabstimmung. Insgesamt sieht der Vorschlag in der aktuellen Version 50 steuerpolitische Maßnahmen mit einer Entlastung in Höhe von mehr als sechs Milliarden Euro vor. Im Fokus stehen dabei Prämien für Investitionen in klimafreundliche Technologien, höhere Forschungsförderungen und die Einführung einer Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.