Grund für die zunehmende Unerschwinglichkeit von Wohneigentum seien mehrere Faktoren: Die deutlich gestiegenen Zinsen für Immobilienkredite, hohe Baukosten sowie der allgemein starke Anstieg der Verbraucherpreise.

Besonders in den großen Metropolen finden sich immer weniger bezahlbare Immobilien. Die Zahl an erschwinglichen Ein- oder Zweifamilienhäusern hat sich der Studie zufolge in den Top-Sieben-Städten – Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart – im vergangenen Jahr mehr als halbiert. Auch im Umland dieser Städte ist die Auswahl im annähernd gleichen Umfang gesunken.