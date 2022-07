Sie hätte sich »niemals um einen Kauf in Italien bemüht, wenn der Markt in den USA nicht so verrückt gewesen wäre«, so Synclair. Nun freue sie sich auf »bella vita« mit gutem Essen und Wein vor. In dem kleinen Laden will sie einen Literaturclub eröffnen.

Jamie Dixon wiederum hat es vor einem Jahr mit Tochter und Ehemann von Los Angeles nach Portugal verschlagen. Die Geschäftsführerin eines Tech-Start-ups lebte zunächst in einem Wohnmobil mit zwei Schlafzimmern in Malibu. Für mehr reichte das Geld nicht.

Nun lebt die Familie in der Küstenstadt Cascais nahe Lissabon, in einer Wohnung mit drei Schlafzimmern und drei Bädern. Dazu gibt es eine eigene Dachterrasse. Das aber ist nicht der einzige Grund, warum die Familie die USA verlassen hat. »Die Gewalt hat in den USA so stark zugenommen«, zitiert »Bloomberg« Dixon. »Ich wollte meinem Kind eine normale Kindheit ermöglichen.«