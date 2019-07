Immobilienkauf und Miete So teuer ist Wohnen seit 2008 geworden

Wohl dem, der eine Eigentumswohnung in München besitzt - denn er dürfte in den vergangenen zehn Jahren reich geworden sein. Die niedrigen Zinsen und eine steigende Wohnungsnachfrage haben in dieser Zeit den Immobilienboom in vielen Großstädten befeuert. Und München liegt dabei nach allen gängigen Datenmodellen an der Spitze.

Auch in einer neuen Auswertung des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI steht die bayerische Landeshauptstadt wieder ganz oben. Um sagenhafte 240 Prozent sind dort die Kaufpreise für Einfamilienhäuser zwischen 2008 und 2018 gestiegen. Bei Eigentumswohnungen lag das Plus bei immerhin 196 Prozent.

Die Analyse basiert auf einem Datensatz, in dem das RWI Forschungsdatenzentrum alle seit 2008 auf der Internetplattform ImmobilienScout24 angebotenen Wohnungen und Häuser erfasst - egal ob zum Kauf oder zur Miete und über alle Größen, Ausstattungen und Lagen hinweg. Andere Auswertungen, die auf anderen Daten basieren, kommen teilweise auf andere Zahlen. In der Tendenz stimmen sie jedoch überein.

Teuer ist es rund um München und Stuttgart

Neben den Metropolen wie München, Hamburg, Berlin, Frankfurt oder Stuttgart, ist das Wohnen demnach vor allem in süddeutschen Kreisen oder Städten teurer geworden, die um die Metropolen München und Stuttgart herum liegen. In Fürstenfeldbruck etwa kostete ein Haus im Jahr 2018 fast drei Mal so viel wie zehn Jahre zuvor.

Auf der anderen Seite gibt es einige Gegenden in Deutschland, in denen die Kaufpreise innerhalb des Zehnjahres-Zeitraums stagnierten oder gar gefallen sind. Im Spree-Neiße-Kreis in Brandenburg etwa ging es sowohl bei Häusern als auch bei Eigentumswohnungen nach unten. Ebenso im bayerischen Landkreis Hof oder im rheinland-pfälzischen Birkenfeld.

Auf der Karte sehen Sie die Entwicklung in den gut 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Klicken Sie auf die Schaltflächen, um zwischen den Kaufpreisen für Häuser, Wohnungen und Mieten hin- und herzuwechseln.

So teuer wurde Wohnen in Ihrer Region Entwicklung von Miet- und Kaufpreisen zwischen 2008 und 2018 nach Kreis und Stadt* (in Prozent). Tippen Sie auf die Karte für Details. *Göttingen: Angezeigt werden die Daten für den früheren Landkreis Göttingen (seit Ende 2016 gehört zum heutigen Landkreis Göttingen auch der frühere Landkreis Osterode am Harz, dies ist in den Daten auf der Karte nicht berücksichtigt).

Tabelle Name Hauskauf Wohnungsmiete Wohnungskauf Ahrweiler 15,04 15,40 26,50 Aichach-Friedberg 81,61 35,25 80,48 Alb-Donau-Kreis 27,11 20,51 30,51 Alten­burger Land 11,21 11,55 0,61 Alten­kirchen (Wester­wald) 13,85 7,82 21,22 Altmark­kreis Salz­wedel 22,93 8,95 --- Altötting 63,01 22,16 52,85 Alzey-Worms 29,07 16,79 28,84 Amberg 45,58 50,88 56,06 Amberg-Sulzbach 16,66 46,89 65,32 Ammer­land 43,66 25,36 33,98 Anhalt-Bitterfeld 10,59 6,78 9,26 Ansbach, Stadt 53,01 34,52 44,27 Ansbach -2,38 21,10 27,59 Aschaffen­burg, Stadt 85,67 30,31 55,78 Aschaffen­burg 19,98 20,99 31,83 Augsburg, Stadt 147,77 51,83 109,83 Augsburg 16,91 33,44 83,10 Aurich 18,37 30,21 5,55 Bad Dürkheim 13,29 19,64 30,94 Bad Kissingen 10,25 15,94 8,97 Bad Kreuznach 17,22 19,67 8,00 Bad Tölz-Wolfrats­hausen 113,56 28,73 88,95 Baden-Baden, Stadtkreis 71,65 23,94 49,53 Bamberg, Stadt 81,06 40,38 52,24 Bamberg 30,00 30,41 52,76 Barnim 42,63 27,24 37,28 Bautzen 17,45 6,93 3,89 Bayreuth, Stadt 33,49 39,25 56,24 Bayreuth 9,67 22,54 40,33 Berchtes­gadener Land 57,94 28,58 61,31 Bergstraße 22,17 20,04 26,57 Berlin 115,08 67,13 118,31 Bernkastel-Wittlich -0,94 14,43 13,86 Biberach 33,39 22,65 36,55 Bielefeld 41,88 16,18 32,97 Birkenfeld -7,44 13,46 -0,44 Böblingen 76,28 56,89 61,63 Bochum 31,94 18,22 5,08 Bodensee­kreis 57,67 29,77 55,28 Bonn 103,48 28,05 63,71 Börde 26,04 10,82 11,07 Borken 19,10 18,45 17,94 Bottrop 25,85 13,34 11,25 Branden­burg an der Havel 34,30 18,13 --- Braun­schweig 70,20 39,56 61,51 Breisgau-Hoch­schwarz­wald 58,62 29,53 53,57 Bremen 62,49 40,81 52,19 Bremer­haven 27,03 15,23 29,85 Burgen­land­kreis 19,17 8,43 -0,75 Calw 13,77 22,80 27,20 Celle 25,65 13,90 3,79 Cham 13,80 23,11 43,12 Chemnitz 13,31 7,67 7,26 Cloppen­burg 17,47 14,53 32,68 Coburg, Stadt 30,71 30,46 56,44 Coburg 5,76 18,04 22,02 Cochem-Zell 7,77 20,38 --- Coesfeld 20,42 16,02 21,90 Cottbus 11,47 12,00 6,00 Cuxhaven 20,71 19,97 41,26 Dachau 172,91 38,87 129,23 Dahme-Spreewald 36,84 27,98 67,03 Darmstadt 90,23 33,02 56,53 Darmstadt-Dieburg 59,01 20,59 44,85 Deggen­dorf 32,98 26,24 55,87 Delmen­horst, Stadt 41,80 26,35 19,33 Dessau-Roßlau, Stadt 15,41 13,61 7,98 Diepholz 20,93 14,60 17,67 Dillingen a.d.Donau 26,15 27,07 45,39 Dingolfing-Landau 40,33 28,63 54,74 Dith­marschen 20,45 15,36 36,11 Donau-Ries 34,44 28,66 39,32 Donners­berg­kreis 9,57 14,89 -0,08 Dortmund 37,99 29,37 15,40 Dresden 27,76 28,25 39,32 Duisburg 18,68 16,07 -2,37 Düren 25,43 16,72 12,93 Düsseldorf 123,47 37,11 98,09 Ebersberg 192,65 38,81 135,23 Eichsfeld 20,49 13,83 --- Eichstätt 96,42 37,12 84,71 Eifelkreis Bitburg-Prüm 6,59 16,48 -17,69 Eisenach 24,44 10,58 4,16 Elbe-Elster 1,02 7,10 --- Emden 34,07 40,28 9,33 Emmen­dingen 51,00 28,29 45,15 Emsland 21,29 21,25 33,40 Ennepe-Ruhr-Kreis 15,32 11,04 8,89 Enzkreis 28,33 24,02 34,77 Erding 120,10 35,40 110,68 Erfurt 69,01 21,35 34,78 Erlangen 108,69 40,82 96,44 Erlangen-Höch­stadt 35,57 36,63 57,53 Erz­gebirgs­kreis 1,95 9,37 0,17 Essen 40,60 19,86 10,91 Esslingen 74,86 48,77 69,62 Euskirchen 13,24 11,44 31,71 Flensburg 38,06 26,67 33,16 Forchheim 12,50 31,74 61,22 Frankenthal (Pfalz) 61,80 24,85 47,18 Frankfurt (Oder) 7,11 7,33 25,98 Frankfurt am Main 147,35 45,60 113,27 Freiburg im Breisgau 151,93 46,53 91,42 Freising 123,02 38,11 118,04 Freuden­stadt -13,48 16,89 20,01 Freyung-Grafenau 26,13 14,61 19,13 Friesland 23,00 13,88 59,40 Fulda 10,87 37,75 49,07 Fürsten­feld­bruck 188,04 43,13 129,85 Fürth, Stadt 121,01 42,37 87,30 Fürth 79,98 32,34 85,48 Garmisch-Parten­kirchen 127,92 22,93 88,91 Gelsen­kirchen 7,27 14,38 -6,07 Gera 5,27 9,02 6,11 Germers­heim 53,33 26,39 38,13 Gießen 23,69 31,14 34,88 Gifhorn 28,96 26,79 44,25 Göppingen 41,79 26,30 43,48 Göttingen* 18,36 49,48 43,59 Görlitz 11,84 6,73 6,41 Goslar 3,48 13,41 6,70 Gotha 9,43 16,23 0,76 Graf­schaft Bentheim 17,38 5,59 -0,43 Greiz 8,63 4,11 --- Groß-Gerau 73,49 27,63 41,78 Günzburg 24,13 24,27 27,45 Gütersloh 28,61 16,54 24,05 Hagen 19,64 11,30 -7,99 Halle (Saale) 43,80 17,90 38,16 Hamburg 124,06 43,67 112,76 Hameln-Pyrmont 5,21 7,76 -9,31 Hamm 30,78 19,52 10,72 Harburg 56,02 19,55 50,05 Harz 15,02 15,38 12,97 Haßberge 12,36 14,63 40,25 Havelland 48,57 23,45 16,21 Heide­kreis 21,35 14,05 3,59 Heidel­berg 100,72 31,31 69,51 Heiden­heim 34,85 22,75 25,77 Heilbronn 48,44 34,47 40,81 Heilbronn, Stadt 89,90 50,04 73,29 Heinsberg 18,69 12,72 27,17 Helmstedt 13,13 15,05 19,40 Herford 10,77 9,35 8,58 Herne 22,64 15,74 -2,56 Hersfeld-Roten­burg -3,51 17,75 30,20 Herzog­tum Lauen­burg 37,22 25,11 25,35 Hildburg­hausen 10,60 8,94 --- Hildes­heim 14,84 18,53 21,53 Hoch­sauerland­kreis 4,36 12,20 13,29 Hoch­taunus­kreis 65,87 25,13 70,73 Hof, Stadt 11,31 25,38 25,76 Hof -2,01 11,88 -1,09 Hohenlohe­kreis 41,21 26,49 35,32 Holz­minden -8,69 10,37 1,67 Höxter 2,30 11,75 4,19 Ilm-Kreis 25,49 14,62 4,45 Ingol­stadt 143,20 47,88 98,77 Jena 73,54 17,58 44,91 Jerichower Land 22,94 6,56 0,14 Kaisers­lautern 5,02 7,65 9,40 Kaisersl­autern, Stadt 4,85 22,09 30,49 Karlsruhe 45,95 25,04 34,61 Karlsruhe, Stadt 98,51 35,32 82,96 Kassel 19,40 17,05 18,45 Kassel, Stadt 62,11 35,36 51,17 Kauf­beuren 75,22 27,40 82,39 Kelheim 47,76 26,14 47,07 Kempten (Allgäu) 102,96 41,85 77,99 Kiel 75,90 33,31 61,86 Kitzingen 1,27 24,38 --- Kleve 13,32 12,87 -5,25 Koblenz 67,89 32,28 64,50 Köln 116,56 38,47 88,17 Konstanz 63,42 26,33 74,66 Krefeld 43,25 16,68 10,95 Kronach 1,04 14,00 --- Kulmbach 0,23 18,90 -9,38 Kusel -8,60 7,56 6,11 Kyff­häuser­kreis 3,97 7,41 --- Lahn-Dill-Kreis 0,46 17,74 18,33 Landau in der Pfalz 65,04 29,75 69,27 Landkreis Rostock 21,31 12,13 21,21 Landsberg am Lech 122,96 29,97 103,13 Landshut, Stadt 161,84 41,20 109,41 Landshut 55,48 29,88 50,58 Leer 16,32 18,37 30,16 Leipzig 18,42 8,42 8,74 Leipzig, Stadt 96,88 28,07 39,51 Lever­kusen 44,44 22,07 29,85 Lichten­fels -5,31 19,16 19,30 Limburg-Weilburg 3,35 15,02 12,13 Lindau (Bodensee) 72,68 25,42 53,29 Lippe 1,97 12,94 4,56 Lörrach 75,73 49,87 57,55 Lübeck 77,81 29,34 63,25 Lüchow-Dannen­berg 6,22 5,23 --- Ludwigs­burg 89,81 51,63 70,21 Ludwigs­hafen am Rhein 56,49 27,11 55,15 Ludwigs­lust-Parchim 4,24 11,11 6,31 Lüneburg 38,22 26,71 63,16 Magde­burg 26,82 19,05 19,89 Main-Kinzig-Kreis 19,73 24,11 42,45 Main-Spessart 13,66 16,38 26,17 Main-Tauber-Kreis 16,27 20,81 35,28 Main-Taunus-Kreis 83,91 24,11 58,19 Mainz 100,27 36,23 78,29 Mainz-Bingen 45,90 21,16 36,12 Mannheim 79,79 35,56 60,05 Mansfeld-Südharz 14,28 13,01 --- Marburg-Bieden­kopf -1,34 30,81 25,08 Märkischer Kreis 2,88 10,95 4,06 Märkisch-Oderland 26,97 19,77 43,84 Mayen-Koblenz 19,01 17,63 30,10 Mecklen­burgische Seen­platte 11,08 8,89 16,76 Meißen 14,18 4,14 24,54 Memmingen 97,21 27,07 70,60 Merzig-Wadern 8,39 22,34 24,77 Mettmann 44,70 17,64 30,84 Miesbach 71,03 33,19 144,49 Milten­berg 22,10 19,55 25,09 Minden-Lübbecke 11,84 19,47 15,70 Mittel­sachsen 3,40 8,62 1,55 Mönchen­glad­bach 35,93 15,60 9,69 Mühldorf a.Inn 62,02 26,45 61,27 Mülheim an der Ruhr 39,28 22,71 14,32 München 233,59 57,29 153,83 München, Stadt 240,42 93,43 195,68 Münster 103,07 32,69 72,48 Neckar-Odenwald-Kreis 16,44 22,23 21,50 Neuburg-Schroben­hausen 79,37 40,82 68,85 Neumarkt i.d.OPf. 22,41 30,88 52,44 Neumünster 31,68 17,38 8,35 Neunkirchen 6,41 13,60 7,28 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 25,97 17,70 23,27 Neustadt a.d.Waldnaab 2,52 27,94 --- Neustadt an der Weinstraße 43,66 24,34 28,88 Neu-Ulm 58,02 34,66 47,75 Neuwied 15,68 17,03 27,56 Nienburg (Weser) 22,16 7,19 8,16 Nord­friesland 30,59 27,63 138,96 Nord­hausen 19,30 16,46 -3,64 Nord­sachsen 19,10 10,75 10,88 Nordwest­mecklen­burg 24,70 11,65 25,54 Northeim -9,25 18,78 16,45 Nürnberg 111,73 49,66 92,55 Nürn­berger Land 44,42 27,02 46,95 Oberallgäu 92,77 29,85 60,20 Ober­bergischer Kreis 8,10 13,23 -0,73 Oberhausen 24,76 13,76 -1,95 Oberhavel 53,28 30,75 50,94 Ober­spreewald-Lausitz -2,79 10,04 --- Odenwald­kreis 19,34 16,75 22,27 Oder-Spree 27,91 15,25 26,57 Offen­bach 76,03 27,08 43,87 Offen­bach am Main, Stadt 92,21 37,48 65,52 Olden­burg 41,07 22,74 41,60 Olden­burg, Stadt 71,97 32,02 60,95 Olpe 2,42 15,51 4,28 Ortenau­kreis 53,78 28,74 24,73 Osnabrück 23,49 20,29 26,67 Osnabrück, Stadt 53,98 35,07 54,36 Ostalb­kreis 40,51 27,00 43,12 Ostallgäu 79,59 27,70 42,95 Osterholz 42,43 22,19 17,65 Osterode am Harz* -5,40 4,77 5,25 Ost­holstein 52,02 22,02 45,92 Ost­prignitz-Ruppin 15,42 18,06 --- Paderborn 20,74 22,50 25,78 Passau, Stadt 57,22 37,95 60,92 Passau 34,25 19,67 15,94 Peine 22,10 14,38 26,47 Pfaffen­hofen a.d.Ilm 85,72 40,12 82,71 Pforzheim 62,63 28,57 47,68 Pinne­berg 74,54 21,95 57,94 Pirmasens 28,05 6,18 2,10 Plön 44,23 20,35 44,73 Potsdam 115,74 26,78 59,95 Potsdam-Mittel­mark 30,75 25,67 49,92 Prignitz 15,30 6,85 --- Rastatt 40,68 26,88 41,04 Ravens­burg 45,70 26,98 49,97 Reckling­hausen 20,94 11,36 2,85 Regen 24,68 18,18 16,53 Regens­burg, Stadt 133,73 34,89 114,01 Regens­burg 53,90 25,46 70,89 Region Hannover 46,49 35,39 63,02 Regional­verband Saar­brücken 11,91 18,02 18,51 Remscheid 6,11 5,89 -2,04 Rems-Murr-Kreis 62,27 39,92 68,99 Rendsburg-Eckern­förde 28,75 18,50 31,00 Reutlingen 45,60 31,90 44,56 Rhein-Erft-Kreis 47,42 19,19 21,73 Rheingau-Taunus-Kreis 43,04 20,37 34,77 Rhein-Hunsrück-Kreis 9,95 15,79 0,49 Rheinisch-Bergischer Kreis 32,44 16,08 30,69 Rhein-Kreis Neuss 60,65 17,81 32,23 Rhein-Lahn-Kreis 1,26 18,25 15,36 Rhein-Neckar-Kreis 40,27 22,97 44,27 Rhein-Pfalz-Kreis 41,89 18,84 47,77 Rhein-Sieg-Kreis 39,88 19,95 41,17 Rhön-Grabfeld 2,86 17,27 --- Rosenheim, Stadt 168,50 39,82 116,86 Rosenheim 112,86 32,90 92,41 Rostock 106,45 19,93 71,15 Rotenburg (Wümme) 21,61 16,51 10,38 Roth 32,74 27,61 50,63 Rottal-Inn 35,81 20,53 30,63 Rottweil 13,71 17,30 14,13 Saale-Holzland-Kreis 21,03 8,95 16,91 Saalekreis 13,74 8,74 12,53 Saale-Orla-Kreis 13,27 3,73 --- Saalfeld-Rudol­stadt 0,89 8,37 --- Saarlouis 10,05 17,36 28,08 Saarpfalz-Kreis -0,24 14,33 20,41 Sächsische Schweiz-Ost­erz­gebirge 11,65 13,78 18,03 Salzgitter 22,93 11,17 7,17 Salzland­kreis 15,64 7,47 -1,80 Schaum­burg 15,01 13,06 8,02 Schleswig-Flensburg 26,82 18,24 33,47 Schmal­kalden-Meiningen 9,75 9,63 26,85 Schwabach 68,93 32,97 67,94 Schwäbisch Hall 33,36 29,02 37,45 Schwalm-Eder-Kreis 13,60 11,56 -8,00 Schwandorf 24,28 28,99 37,63 Schwarz­wald-Baar-Kreis 25,05 22,71 21,20 Schweinfurt, Stadt 39,78 31,02 41,53 Schweinfurt 17,19 21,14 12,41 Schwerin 64,51 14,15 10,52 Segeberg 50,03 23,07 47,07 Siegen-Wittgen­stein 9,04 18,20 1,75 Sig­maringen 23,60 19,82 30,86 Soest 6,95 14,70 3,78 Solingen 22,29 12,46 27,90 Sömmerda 15,60 19,86 --- Sonneberg 16,10 10,63 --- Speyer 95,18 24,24 59,27 Spree-Neiße -3,75 4,17 -14,03 St. Wendel -3,15 20,46 3,91 Stade 40,76 17,94 32,16 Städte­region Aachen 36,23 28,84 33,23 Starnberg 197,94 40,35 121,43 Steinburg 29,76 16,61 6,90 Steinfurt 21,58 15,51 26,50 Stendal 7,79 12,21 --- Stormarn 65,86 25,59 59,24 Straubing 86,12 31,09 100,94 Straubing-Bogen 33,66 26,08 28,37 Stuttgart 154,16 108,38 126,95 Südliche Wein­straße 34,33 18,61 53,87 Südwestpfalz 4,24 6,54 4,22 Suhl 19,43 8,05 --- Teltow-Fläming 37,87 21,82 45,12 Tirschen­reuth 2,49 57,01 --- Traunstein 90,63 28,38 61,31 Trier 27,77 23,38 54,03 Trier-Saarburg 16,57 15,79 6,69 Tübingen 23,36 25,66 52,73 Tuttlingen 4,92 24,82 27,12 Ucker­mark 16,81 16,87 --- Uelzen 20,16 16,40 31,22 Ulm 119,33 30,03 76,35 Unna 23,87 12,38 1,98 Unstrut-Hainich-Kreis 14,55 10,91 1,95 Unter­allgäu 62,24 27,88 58,10 Vechta 33,85 26,80 25,80 Verden 37,28 23,72 35,22 Viersen 21,43 12,44 18,76 Vogelsbergkreis 2,04 11,62 -15,74 Vogtlandkreis 9,87 4,56 -7,29 Vorpommern-Greifswald 5,19 13,87 -2,13 Vorpommern-Rügen 37,94 10,52 27,21 Vulkan­eifel 13,12 9,87 4,52 Waldeck-Franken­berg 9,19 12,48 -18,62 Waldshut 36,52 28,88 27,11 Waren­dorf 30,26 18,68 22,79 Wartburg­kreis 6,48 10,18 3,63 Weiden i.d.OPf. 22,47 38,81 --- Weilheim-Schongau 148,83 26,77 61,27 Weimar 38,67 23,14 24,95 Weimarer Land 23,55 11,79 --- Weißen­burg-Gunzen­hausen 3,11 12,65 24,41 Werra-Meißner-Kreis 9,56 10,27 -9,04 Wesel 21,98 16,91 12,38 Weser­marsch 17,77 15,43 3,70 Westerwald­kreis 15,88 20,63 26,26 Wetterau­kreis 25,33 22,21 30,31 Wiesbaden 118,92 30,92 78,96 Wilhelmshaven 15,65 11,93 8,51 Wittenberg 4,80 14,64 --- Wittmund 13,72 28,12 23,65 Wolfen­büttel 14,17 25,14 22,19 Wolfsburg 74,14 49,81 52,89 Worms 50,89 21,89 45,00 Wunsiedel i.Fichtel­gebirge -0,45 19,50 -6,07 Wuppertal 23,04 12,11 7,20 Würzburg, Stadt 71,41 50,63 88,36 Würzburg 12,89 33,07 67,02 Zollernalb­kreis 17,08 22,90 25,04 Zwei­brücken 8,19 11,47 25,84 Zwickau 9,40 2,83 -1,28 Quelle: RWI-GEO-RED;

Veränderung in Prozent

--- = zu wenig Fälle

* Für Göttingen und Osterode am Harz sind hier die Werte für die frühere kreisfreie Stadt Göttingen und den früheren Landkreis Osterode am Harz zu sehen, die seit Ende 2016 im Landkreis Göttingen vereint sind.

So teuer wurde Wohnen in Ihrer Region Entwicklung von Miet- und Kaufpreisen zwischen 2008 und 2018 nach Kreis und Stadt (in Prozent). Die genauen Werte finden Sie in der Tabelle unterhalb der Karten. Veränderung Hauskauf: SPIEGEL ONLINE; Quelle: RWI-GEO-RED Veränderung Wohnungsmiete: SPIEGEL ONLINE; Quelle: RWI-GEO-RED Veränderung Wohnungskauf: SPIEGEL ONLINE; Quelle: RWI-GEO-RED Anmerkung zur Karte: Angezeigt werden die Daten für den früheren Landkreis Göttingen (seit Ende 2016 gehört zum heutigen Landkreis Göttingen auch der frühere Landkreis Osterode am Harz, dies ist in den Daten auf der Karte nicht berücksichtigt). Die Karte macht auch deutlich, dass die Mietpreise in vielen Gegenden Deutschlands deutlich langsamer gestiegen sind als die Kaufpreise. Das gilt deutschlandweit vor allem bei Wohnungen.

Von Anfang 2008 und bis Ende 2018 haben die Mieten in Deutschland laut RWI um durchschnittlich knapp 35 Prozent zugelegt. Eine Eigentumswohnung kostete dagegen etwa 60 Prozent mehr als eine Wohnung mit vergleichbarer Ausstattung im Jahr 2008. Die Kaufpreise für Häuser stiegen im gleichen Zeitraum nur um 33 Prozent.

Ein Blick auf die Grafik zeigt, dass die Häuserpreise erst relativ spät angezogen haben, etwa ab dem Jahr 2014. Gerade im vergangenen Jahr ging es dafür aber besonders steil nach oben.

Alle drei Kurven haben sich seit Ende 2018 etwas abgeflacht. Zuletzt hatten Experten gemeldet, dass die Preise bei Neuvermietungen zu Beginn des laufenden Jahres sogar leicht gesunken seien. Das zeigen auch die neuesten Daten des RWI. Die Essener Forscher führen diesen Effekt allerdings vor allem auf das geringere Angebot von Wohnungen in den teuren Großstädten zurück. Dadurch sinke automatisch der deutsche Durchschnittswert.

"Die Tatsache, dass das Angebot an hochwertigen Wohnungen in teuren Regionen in letzter Zeit abgenommen hat, könnte darauf hindeuten, dass Mieter aus diesen Wohnungen seltener ausziehen oder die Wohnungen vermehrt privat vergeben werden", sagt Sandra Schaffner, Leiterin des FDZ Ruhr am RWI.

Berücksichtigt man sowohl die regionalen Unterschiede als auch die Charakteristika der Wohnungen wie Ausstattung, Wohnungsgröße und Baujahr, steigen die Mietpreise laut RWI deutschlandweit weiter an, allerdings weniger stark als in den beiden Vorjahren.