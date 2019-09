Das Wachstum der Immobilienpreise ist infolge der vielen weltwirtschaftlichen Unsicherheiten deutlich zurückgegangen. Das geht aus Berechnungen der Beratungsgesellschaft Knight Frank hervor.

Das durchschnittliche Wachstum in 56 Ländern lag demnach im zweiten Quartal bei nur noch 3,4 Prozent - dem niedrigsten Wert seit fast sieben Jahren. Das Wachstum sei bereits das sechste Quartal in Folge gesunken, sagt Knight-Frank-Analystin Kate Everett-Allen. Mitte 2017 waren die Immobilienpreise noch fast doppelt so stark gestiegen.

Hauptgründe für den Rückgang sind aus Sicht von Everett-Allen der Brexit, die politischen Proteste in Hongkong, die schwächeren Wirtschaftsprognosen in vielen Ländern und die Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie zwischen Japan und Südkorea.

Die sechs der sieben wichtigsten Industrieländer der Welt (G7) mussten in den vergangenen zwölf Monaten eine deutliche Verlangsamung ihrer Wachstumsraten hinnehmen, in Italien fielen die Immobilienpreise gar. Nur in Frankreich stiegen sie im Jahresvergleich etwas stärker an.

Das größte Wachstum der analysierten Länder verzeichnete erstmals seit 2010 China. Mit einem Plus von nur knapp elf Prozent ist das Land allerdings der schwächste Top-Performer seit dem ersten Quartal 2009.

Großbritannien ist im globalen Ranking angesichts der wachsenden Unsicherheit rund um den Brexit vom 36. Platz im vergangenen Jahr auf den 48. Platz abgerutscht.