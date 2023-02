»Indexmieten sind ein Problem«, so hatte es die Co-Chefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, erst vor wenigen Tagen gesagt. Auch in der SPD blicken viele Politiker skeptisch auf Verträge, mit denen die Miethöhe an die Inflation gekoppelt werden kann. Beim Koalitionspartner FDP allerdings sieht man das bislang ganz anders: Bundesjustizminister Marco Buschmann hat die Forderungen nach Einschränkungen bei derartigen Mieten erneut zurückgewiesen.