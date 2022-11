BCG ließ insgesamt gut 9200 Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA befragen. Den Auswertungen zufolge sparen die Menschen überall am Konsum, aber nicht in jedem Bereich in vergleichbarem Ausmaß. Die Deutschen neigen der Erhebung zufolge am ehesten dazu, im Bereich der Gastronomie zu sparen. So sagten nur 30 Prozent der Amerikaner, dass sie seltener essen gingen.