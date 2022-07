In der gesamten EU – also einschließlich der Mitgliedstaaten ohne den Euro als Währung – wird in diesem Jahr eine Preissteigerung von 8,3 Prozent erwartet. Im Frühjahr hatte die Kommission noch mit 6,8 Prozent gerechnet. Im kommenden Jahr soll sich die Inflation der Prognose zufolge etwa halbieren, auf durchschnittlich vier Prozent im Euroraum und 4,6 Prozent in der EU.