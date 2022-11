Die steigenden Preise machen sich auch an den Imbisstheken bemerkbar. In Frankfurt am Main sorgte nun eine Erhöhung in einem Dönerladen für Aufmerksamkeit. Im Ton Bul Grill- und Kebap-Haus in der Bankenmetropole kostet ein Döner inzwischen zehn Euro, wie die »Frankfurter Neue Presse« berichtet .