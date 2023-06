Die Energiepreise sind deutlich niedriger als vor einem Jahr – und drücken damit auch die Inflation in der Eurozone: Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur noch um 5,5 Prozent im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahrs, wie das Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Mai hatte die Teuerung noch bei 6,1 Prozent gelegen, im April bei 7,0 Prozent. In Deutschland dagegen zog die Teuerung im Juni an, die Inflationsrate stieg auf 6,4 Prozent. Das lag aber hauptsächlich an einem Sondereffekt der Statistik.