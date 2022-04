4 / 18

Auch für Strom müssen Haushalte deutlich mehr bezahlen. Die Preise hatten – ebenso wie beim Gas – bereits im zweiten Halbjahr 2021 angezogen. Hierfür spielte eine riesige Nachfrage etwa wegen der Erholung von der Coronakrise und der zunehmende Verbrauch durch E-Mobilität eine Rolle – was im Herbst in einer Energiekrise mündete. Die Einkaufspreise an den Strombörsen stiegen und mancher Billiganbieter ging Pleite und konnte seine Kunden nicht mehr beliefern. Russlands Angriff auf die Ukraine heizt die Lage jetzt weiter an: Der Anteil der russischen Steinkohle in der Stromerzeugung in Deutschland lag laut Branchenverband im März noch bei etwa 50 Prozent. Durch die geplante Abnabelung wird dieser Bedarf nun auf dem Weltmarkt gedeckt werden müssen. Der im europäischen Vergleich ohnehin schon enorm hohe Strompreis in Deutschland klettert weiter: Zum Jahresende waren es gut 32 Cent je Kilowattstunde, bei Neuverträgen werden inzwischen teils mehr als 40 Cent fällig.