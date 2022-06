Sein Konzern, mit mehr als einer halben Million Wohnungen größter privater Vermieter in Deutschland, fiel nicht zum ersten Mal unangenehm auf. Erst vergangenes Jahr hatte er die Konkurrenz von Deutsche Wohnen übernommen – und dabei dank eines Steuersparmodells noch nicht mal Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Wohnungskonzerne können – ganz im Gegensatz zu normalen Haus- und Wohnungskäufern – beim Kauf meist die Grunderwerbssteuern sparen. Vonovia sparte gleich eine Milliarde Euro an Steuern . Jetzt also die nächste unsoziale Ankündigung: In Krisenzeiten Mieterhöhungen in Aussicht stellen, das kam nicht gut an.