Inflation »Preisanhebungswelle dürfte Scheitelpunkt überschritten haben«

Die Welle der Preiserhöhungen in der Wirtschaft könnte schrittweise abebben. Zu diesem Schluss kommt eine Erhebung des Münchner ifo-Instituts. Das entsprechende Barometer für die Preiserwartungen sank im April um 5,6 auf 27,1 Punkte und damit den siebten Monat in Folge, teilte das Institut am Donnerstag mit. »Die Preisanhebungswelle dürfte damit ihren Scheitelpunkt bereits überschritten haben«, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.