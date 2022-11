Der immer noch deutliche Zuwachs bei den Großhandelspreisen im Vergleich zum Vorjahr ging auch im Oktober dem Statistikamt zufolge auf stark gestiegene Kosten für viele Rohstoffe und Vorprodukte zurück. Den größten Einfluss hatte dabei der Preisanstieg im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen von 41,5 Prozent. Besonders kräftige Zuwächse gab es auch im Großhandel mit festen Brennstoffen (plus 99,1 Prozent) sowie mit lebenden Tieren (plus 52,2 Prozent). Erheblich höher waren die Preise auch für Milch, Milcherzeugnissen, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (plus 39,8 Prozent), chemische Erzeugnisse (plus 38,7 Prozent) sowie Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (27,6 Prozent).