Inflationsrate im April Preisauftrieb bei Lebensmitteln lässt nach

Von März auf April stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,4 Prozent. Auch hier bestätigte die Wiesbadener Behörde eine erste Schätzung.

EZB könnte Zinsen weiter anheben

Bundesbankpräsident Joachim Nagel sprach sich für weitere Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) aus. »Wir sind mit den Zinserhöhungen noch nicht am Ende, da gibt es noch was zu tun«, sagte Nagel im Deutschlandfunk. Die Geldpolitik müsse hartnäckig bleiben, denn die Inflation erweise sich oft als ein sperriges Phänomen.

Die EZB hat ihren Leitzins zuletzt in der vergangenen Woche von 3,5 auf 3,75 Prozent angehoben. Viele Analysten rechnen allerdings damit, dass von den zuletzt kräftigen Tarifabschlüssen – etwa im öffentlichen Dienst von Bund und Ländern – neuer Preisdruck ausgehen wird. Unternehmen könnten versuchen, die gestiegenen Personalkosten an die Kunden weiterzureichen. »Wir schauen uns das natürlich aufmerksam an, inwieweit dies die Geldpolitik konterkarieren könnte«, sagte Bundesbankchef Nagel dazu. »Aus meiner Sicht sind die Tarifabschlüsse sicherlich als hoch zu werten, aber sie sind aus einer geldpolitischen Sicht durchaus beherrschbar.«