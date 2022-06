Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni etwas verlangsamt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte . Im Mai hatte die Jahresinflationsrate noch bei 7,9 Prozent gelegen und war damit so hoch ausgefallen wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr.