Aber was sind die Regeln zur Rentenerhöhung in Krisenzeiten wirklich wert? Eine aktuelle Statistik zeigt, dass die über 20 Millionen deutschen Rentnerinnen und Rentner Betriebsrenten aus acht bis neun Millionen Verträgen bekommen. Abgewickelt wird das über Direktzusagen von Arbeitgebern, über Unterstützungskassen, Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds. Die jeweiligen Details erspare ich Ihnen hier .

Die Herausforderung: Wenn die Mehrheit der Betriebsrentnerinnen und -rentner Erhöhungen nach dem Inflationsmodell bekommt, kommt auf die Unternehmen in den kommenden Jahren einiges zu. Drei Prozent Inflation im Jahr 2021, sechs bis sieben Prozent in diesem Jahr und noch einmal vier bis fünf Prozent 2023. Dann müssten viele Betriebsrenten Ende 2023, Anfang 2024 auf einen Schlag eine Erhöhung um 15 Prozent prüfen. Für Pensionskassen, die einer Statistik der Finanzaufsicht Bafin zufolge deutlich mehr als vier Milliarden Euro im Jahr an Renten auszahlen, würde das Mehrkosten von etlichen Hundert Millionen Euro bedeuten.

Ausweichbewegungen

Nicht auszuschließen, dass manche Arbeitgeber dann erfinderisch werden, zulasten ihrer ehemaligen Mitarbeiter. Eine mögliche und von so manchem Unternehmen schon in der Vergangenheit praktizierte Vermeidungsstrategie: Man erhöht die Rente der Ex-Mitarbeiter einfach nur um die Hälfte, in unserem Beispiel also um acht Prozent. Und wenn die Rentnerin dieser unzureichenden Erhöhung nicht binnen drei Monaten widerspricht, obwohl sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs im Kleingedruckten hingewiesen wurde, gilt die unzureichende Erhöhung als gesetzlich in Ordnung und der Arbeitgeber ist fein raus. Juristen sprechen an der Stelle von einer Holschuld der Rentnerinnen und Rentner. Sie müssen also im Ruhestand selbst auf Rentenerhöhungen alle drei Jahre achten, genau lesen und im Zweifel selbst aktiv werden.