Die Inflationsrate ist in Deutschland im September auf 10,0 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit und bestätigte damit eine erste Schätzung. Nach dem Wegfall von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt sind die deutschen Verbraucherpreise damit so stark gestiegen wie seit Anfang der 1950er-Jahre nicht mehr.