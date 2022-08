Denn Verschiebungen der Wirtschaftsstrukturen sorgen dafür, dass der Abschwung diesmal anders verläuft als früher. Jahrzehntelang sah das übliche Konjunkturmuster, grob gesagt, so aus: Eine übersprudelnde Nachfrage schürte den Preisanstieg, sodass die Notenbanken die Zinsen anhoben, um die Inflationsdynamik zu brechen. In der Folge stieg die Arbeitslosigkeit; Lohnabschlüsse fielen mit Rücksicht auf die Jobsicherheit moderat aus.

Nun jedoch schlägt die Demografie zu: In alternden westlichen Gesellschaften geht allmählich die Zahl der Bürger im Erwerbsalter zurück. Beschleunigt wird dieser Rückgang von den Spätfolgen der Coronakrise: Einige Beschäftigte sind aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden, etwa in den vorgezogenen Ruhestand. Parallel dazu hat die Pandemie auch die Zuwanderung gebremst, wodurch sich das Angebot an Arbeitskräften zusätzlich verknappt hat. All diese Faktoren stärken die Verhandlungsmacht der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften.

Arbeitskräfteknappheit als Normalzustand

Es ist denkbar, dass der heraufziehende Abschwung sich kaum negativ auf den Arbeitsmärkten niederschlagen wird. In der abgelaufenen Woche hat die Bank von England bereits der britischen Wirtschaft eine tiefe und lange Wirtschaftskrise vorhergesagt. Die Inselökonomie ist besonders hart getroffen, weil sie auch noch die Folgen des Brexits verkraften muss. Doch auch im Königreich ist von steigender Arbeitslosigkeit bisher nichts zu sehen .