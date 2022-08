Denn unsere persönliche Inflation können wir senken – indem wir an den richtigen Stellen sparen, bewusster konsumieren und geschickt investieren.

»Inflation kann auch eine Möglichkeit sein, zu sagen: Okay, ich gucke mir jetzt mal an, wo ich im Augenblick stehe, was ich vielleicht selbst tun kann und was ich noch nicht gesehen habe«, sagt »Finanztip«-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«.