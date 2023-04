Bereits im März 2023 war die Teuerungsrate deutlich gefallen, auf 7,4 Prozent, nachdem sie im Januar und Februar noch bei jeweils 8,7 Prozent gelegen hatte.

»Die Nahrungsmittelinflation überschreitet ihren Höhepunkt«, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding laut Reuters vor der Bekanntgabe der genauen Rate. Er sieht darin einen Grund für die erwartete geringere Preissteigerung. In Hessen etwa sanken die Nahrungsmittelpreise um 1,4 Prozent zum Vormonat und damit erstmals seit September 2021. »Im April kommt wahrscheinlich ein größerer Teil des Gemüses nicht mehr aus Gewächshäusern, die zu deutlich höheren Kosten als in den Vorjahren beheizt werden müssen«, sagte Schmieding. Zudem stiegen auch die Energiepreise nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Monaten.