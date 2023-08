Da dürfte manchem Strandbesucher die Urlaubslaune vergehen: Die italienische Polizei hat bei landesweiten Kontrollen von Strandbädern am Meer und an Seen zahlreiche Verstöße festgestellt. 20 Badeanstalten mussten ihren Restaurant- und Barbetrieb etwa wegen teils schwerer hygienischer oder baulicher Mängel einstellen, wie die auf Gesundheitsschutz spezialisierte Carabinieri-Einheit Nas mitteilte. Bei 257 von 838 kontrollierten Betrieben (knapp 31 Prozent) hätten die Ermittler »Unregelmäßigkeiten« entdeckt. Die Polizei führte die Kontrollen mitten in der Urlaubszeit durch.