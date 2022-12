Im Verarbeitenden Gewerbe bieten vor allem die Hersteller von Bekleidung (32,1 Prozent) und die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten (26,6 Prozent) Homeoffice an. »Auf der anderen Seite gibt es Berufe, die einfach nicht für das Arbeiten von zu Hause ausgelegt sind«, so Falck. In der Gastronomie ist der Anteil der Beschäftigten zwar gestiegen, blieb im November mit 2,3 Prozent aber niedrig, nach 1,7 Prozent im August. Dabei dürfte es sich überwiegend um – anteilsmäßig in der Branche eher wenig vertretene – Bürojobs im Gastgewerbe handeln. Auch in der Beherbergung (2,4 Prozent) und in der Holzverarbeitung (4,5 Prozent) blieben die Quoten niedrig.