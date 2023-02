Der Discounter Aldi teilte am Freitag mit, er habe die Preise der Eigenmarken Morena, Markus Kaffee, Amaroy und Tizio ab sofort »dauerhaft bis zu 20 Prozent« gesenkt. Der Kaffee werde damit um bis zu einen Euro je 500-Gramm-Paket billiger. Gültig ist das sowohl in den Filialen von Aldi Nord als auch Aldi Süd. Auch Konkurrent Norma senkte die Preise praktisch im Gleichschritt. Kaufland kündigte auf seiner Homepage an: »Wir senken die Preise dauerhaft bei Filter- und Bohnenkaffee«.