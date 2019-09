Kaufland Apfelschorle-Rückruf - Flaschen könnten bersten

Der Mönchengladbacher Getränkehersteller Refresco ruft Apfelschorle zurück, die in verschiedenen Bundesländern bei der Einzelhandelskette Kaufland verkauft wurde. Betroffen sind 1,5-Liter-Plastikflaschen der Marke "K Classic Apfelschorle".

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Flaschen bersten, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung des Mönchengladbacher Unternehmens. Wegen der Verletzungsgefahr sollten Käufer die Flaschen nicht öffnen, "sondern umgehend, in eine geschlossene Tüte verpackt, vorsichtig entsorgen".

Die betroffenen Flaschen tragen das Mindesthaltbarkeitsdatum 28. Februar 2020. Bei einzelnen Flaschen (Chargennummern FES P01 244 und SES P01 244) sei eine Verunreinigung mit Hefen festgestellt worden. Es könne dadurch zu Gärungsprozessen und Druckaufbau kommen - mit der Folge, dass die Flasche im ungünstigsten Fall bersten könne.

Kaufland hat das betroffene Produkt der Mitteilung zufolge bundesweit aus dem Verkauf genommen. Angeboten worden sei die Apfelschorle in Filialen in Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Kunden bekämen den Kaufpreis - auch ohne Vorlage des Kassenbons - erstattet.