»Steigende Zinsen bedeuten für alle Kreditnehmer natürlich höhere Kosten. Durch den rasanten, fast historischen Zinsanstieg haben sich die Zinskosten verdreifacht«, sagte Wintels mit Blick auf den starken Anstieg der Bauzinsen seit Anfang 2022.

In absoluter Höhe seien diese im historischen Vergleich immer noch tragbar. »Aber die Geschwindigkeit und dieser schnelle Anstieg ist das, was einigen zu schaffen macht, weil in der Dimension kaum einer darauf vorbereitet war.« Die höheren Zinsen träfen auch kleine und mittlere Firmen.