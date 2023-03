Auch Versicherer behandeln neue Kunden oft besser als die alten. Sie machen es nur nicht so kenntlich wie Stromkonzerne oder Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche.

Bestandskunden und Neukunden in der Kfz-Versicherung

Stattdessen wird mit kleinen Kniffen versucht, ein angeblich neues Produkt für die neuen Kunden zu vertreiben, das dann teils deutlich preiswerter ist. »Unser Neugeschäftstarif wird jedes Jahr neu konzipiert«, heißt es beim Direktversicherer Verti. Tarifanpassungen würden aber nicht automatisch an Bestandskunden weitergegeben. Bedeutet also: Den alten Kunden sagt man nicht, dass es neue, vielleicht bessere Angebote gibt . Wenn sie aber selbst darauf kämen, enthielte man ihnen das bessere Angebot nicht vor, so die Versicherer.