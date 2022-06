Baden-Württemberg ist mit einer erwarteten Erntemenge von 17.100 Tonnen auf einer Anbaufläche von 2800 Hektar das mit Abstand bedeutendste Bundesland für den Anbau von Süßkirschen. In Niedersachsen werden 5300 Tonnen Ernte auf 500 Hektar und in Rheinland-Pfalz 5200 Tonnen auf 700 Hektar erwartet. Insgesamt wurden in Deutschland in diesem Jahr auf 6000 Hektar Süßkirschen angebaut. Bei den Sauerkirschen waren es 1800 Hektar, hier ist Rheinland-Pfalz mit 560 Hektar das Bundesland mit der größten Anbaufläche. Es folgen Sachsen mit 340 Hektar und Baden-Württemberg mit 280 Hektar.