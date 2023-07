Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) sieht ein mangelhaftes Angebot von Neuwagen im unteren Preissegment in Deutschland. »Die steigenden Fahrzeugpreise und das Auslaufen vieler Kleinst- und Kleinwagenmodelle haben zu einem Mangel an günstigen Pkw geführt«, teilte der ADAC am Montag mit . Derzeit gebe es nur noch vier Modelle, die weniger als 15.000 Euro kosten.