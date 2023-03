Klimaschutz Post fordert CO₂-Label auf Paketen

Unklare Berechnung

Und was sagt die Konkurrenz? Hermes findet, dass sich Angaben zum CO₂-Fußabdruck den Nachhaltigkeitsberichten der Firmen entnehmen lassen sollten. Die von der Post geforderte Kennzeichnungspflicht sei »nicht sinnvoll«. Nutri-Score sei angelehnt an eine Messgröße für Produkte aus dem Lebensmittelbereich und suggeriere eine Transparenz, »die es übertragen auf Pakete so nicht geben kann«, sagt ein Hermes-Sprecher. Eine konkrete Prognose für ein individuelles Paket zu erstellen, bevor es den Logistikprozess durchläuft, sei aktuell so nicht umsetzbar.

Tatsächlich ist die Frage komplex, wie viel Kohlendioxid bei einer Paketbeförderung freigesetzt werden. Die Post teilt mit, dass pro DHL-Paket in Deutschland zwischen 400 und 500 Gramm CO₂ entstehen. Das seien schätzungsweise etwa 30 Prozent weniger als bei Wettbewerbern. Allerdings ist die Gramm-Angabe nur ein Durchschnittswert. Wie viel CO₂ ein Paket wirklich verursacht, hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab – etwa der Distanz der Strecke und der Frage, ob auf der letzten Meile ein Elektrofahrzeug genutzt wird oder ein Verbrenner-Transporter.