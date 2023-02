In der Regierungskoalition von SPD, Grünen und Liberalen gibt es bereits seit Wochen heftigen Streit über schnellere Planungsverfahren im Verkehr. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will dabei nicht nur Brücken und Bahnstrecken, sondern auch Autobahnen schneller bauen lassen. Das lehnen die Grünen ab. Ein Treffen der Koalitionsspitzen hatte keinen Durchbruch gebracht. Wissing argumentiert, die Straße spiele eine ganz entscheidende Rolle beim Gütertransport. Der Ausbau der Autobahnen sei in öffentlichem Interesse, er diene sogar der öffentlichen Sicherheit. Hintergrund ist die Arbeit an einem Gesetz zur Beschleunigung von Verkehrsprojekten. Kanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in diesem Zusammenhang gern vom neuen »Deutschlandtempo«.