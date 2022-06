Konflikt mit Russland Habeck warnt »mittelfristig« vor Gas-Rationierung im Winter

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor Zwangs-Drosselungen von Gas bei einer Mangellage im kommenden Winter gewarnt. Über den Winter drohe »mittelfristig« ein Szenario, »dass tatsächlich Reduktionen gesetzlich verordnet werden müssen«, sagte Habeck vor einem Treffen mit den Energieministern der EU-Länder am Montag in Luxemburg. Eine solche Reduktion würde in Europa und Deutschland seiner Einschätzung nach »zu einer schweren Wirtschaftskrise« führen.