Neben Rezessionssorgen lähmt auch die hohe Inflation den Konsum. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise in Deutschland laut vorläufigen amtlichen Angaben um 10,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist der höchste Wert seit etwa 70 Jahren. In der YouGov-Umfrage gaben 60 Prozent der Befragten an, angesichts der steigenden Preise ihren Konsum reduzieren zu wollen.

Auch Unternehmen bereiten sich der Umfrage zufolge auf eine Rezession vor. 60 Prozent von insgesamt 520 befragten Firmen verfügen nach eigenen Angaben zumindest über eine teilweise ausgearbeitete Strategie, um auf einen Einbruch der Konjunktur reagieren zu können. Immerhin ein Drittel ist gar nicht vorbereitet. Für Kundinnen und Kunden könnte es künftig noch teurer werden: Jedes dritte Unternehmen würde der Umfrage zufolge im Falle einer Rezession die Preise erhöhen.