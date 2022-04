Geldautomaten in Düsseldorf: Dienstleistungen können Geld kosten – aber Transparenz muss sein

Vor fast einem Jahr hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass Banken ihre Kontogebühren nicht beiläufig erhöhen und das Schweigen Ihrer Kunden als Zustimmung dazu werten dürfen (AZ. XI ZR 26/20). Im Umkehrschluss folgt aus dem Urteil, dass die Gebührenerhöhungen, die zig Millionen Kunden in den vergangenen Jahren bekommen haben, unwirksam waren. Das Geld durfte nicht kassiert werden.

Kunden haben seither einen Anspruch, es zurückzubekommen. Und damit Banken in Zukunft wieder gesetzeskonform ihre höheren Gebühren durchsetzen können, müssen sie neue Verträge mit ihren Kunden schließen.

Zum Autor Foto: Micha Kirsten / Finanztip Hermann-Josef Tenhagen, Jahrgang 1963, ist Chefredakteur von »Finanztip«. Der Geldratgeber ist Teil der gemeinnützigen Finanztip Stiftung. »Finanztip« refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier .



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift »Finanztest« geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der »Tageszeitung«. Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Auf SPIEGEL.de schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Zwölf Monate später ist klar: Solche neuen Verträge mit (neuen) Gebühren wurden zwar abgeschlossen, Geld zurück gab es aber häufig nicht. Zum einen, weil Kunden illegale Gebühren nicht zurückverlangt haben. Das hätten sie aber aktiv tun müssen. Und zum anderen, weil manche Banken sich nicht um die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gekümmert und frech behauptet haben, das Urteil gelte für sie nicht. Manchmal argumentierten die spitzfindigen Bankjuristen sogar, dass Kunden der Erhöhung zugestimmt hätten, indem sie ihr Konto trotz einer illegalen Gebührenerhöhung in der Vergangenheit weiter genutzt hätten . So argumentieren zum Beispiel die HypoVereinsbank und die Volksbank Ludwigsburg in einigen der Schreiben, die Kunden an Finanztip weitergaben. Auch wenn die Finanzaufsicht Bafin mir diese Woche schrieb, dass sie solche Ignoranz »nicht akzeptiert«.

Welches Geld können Sie zurückholen? Eigentlich ist die Karawane gut losgelaufen. Hunderttausende Kunden haben sich nach dem Urteil 2021 auf den Weg gemacht, um illegal kassierte Bankgebühren von den Kreditinstituten zurückzuholen. Allein 200.000 Nutzer haben unseren Musterbrief bei Finanztip abgerufen. Und im Laufe der Zeit haben wir mit einer kurzen Anleitung zum Geldzurückholen die Erfahrungen von Kunden bei mehr als 420 Banken und Sparkassen eingesammelt . Zwei Drittel dieser Kunden haben Geld zurückbekommen. Unsere Leser berichten aber auch von Verschleppung, von unfairer Behandlung, Taschenspielertricks und der einfachen Weigerung ihrer Kreditinstitute, sich an das Urteil zu halten.

Rechtsdienstleister wie Justify oder Gansel/Spreefels können von Tausenden Fällen erzählen, in denen sie Kunden vertreten, um das Geld zurückzuholen. Manchmal kommt es auch zum Prozess gegen die jeweilige Bank. Justify-Geschäftsführer Philipp Volkmer schreibt diese Woche an Finanztip, dass in allen bislang 70 geführten Prozessen erst nach juristischen Schritten die geforderten Gebühren und die Anwaltskosten von den Banken komplett bezahlt worden seien – dann aber, ohne auf ein Urteil zu warten. Juristische Feinheiten Und nun wird mit juristisch feiner Klinge weiter gefochten. Die Gebührenerhöhungen waren illegal, das ist unstrittig. Viele Banken behaupten aber, dass nur die Erhöhungen der vergangenen drei Jahre als illegal betrachtet werden dürften. Sie berufen sich dabei auf die sogenannte Drei-Jahres-Lösung, die allerdings auf die Rechtsprechung bei Energieverträgen zurückgeht. Zurückgezahlt werden müssten dementsprechend nur Gebühren, die sie nach 2018 erhöht haben. Eine kundenunfreundliche und letztlich unhaltbare Position. Selbst einige Ombudsleute der Banken meinen, alle Erhöhungen der vergangenen Jahre seien illegal. Nur die Zahlungspflicht, nicht aber der Zahlungsgrund sei verjährt.

Für Kunden macht das einen großen Unterschied: Ein Beispiel: Die Kundin hat seit 2012 ein Konto bei der Bank. Ursprünglich kostete das Konto drei Euro im Monat, seit 2015 dann fünf Euro und seit 2018 schließlich sieben Euro. In der Rechenversion der kundenunfreundlichen Banken zählt nur die Erhöhung im Jahr 2018. Für die drei Jahre von 2018 bis 2021 müsste die Bank deshalb 36 mal zwei Euro zurückzahlen: 72 Euro. Eigentlich aber müssten 36 mal 4 Euro gezahlt werden, denn ursprünglich kostete das Konto ja nur drei Euro – und das macht dann 144 Euro. Also doppelt so viel! Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat inzwischen zwei Musterfeststellungsklagen gegen die Berliner Sparkasse und die Sparkasse Köln Bonn auf den Weg gebracht, denen sich bereits über tausend Kunden angeschlossen haben . Das Register ist noch geöffnet, Kunden dieser Institute können sich der Klage immer noch anschließen.

Bankstrategie: Druck Auch eine Konsequenz des Urteils: Wenn die Bank heute mehr Gebühren verlangt als bei Abschluss des Kontovertrages vor einem Jahrzehnt, muss sie einen neuen Vertrag abschließen. Die allermeisten Banken haben deshalb ihre Kunden aufgefordert, einen solchen Vertrag mit ihnen zu schließen. Andernfalls, so wurde manchmal auch gedroht, müssten die Kunden damit rechnen, herausgeworfen zu werden und ihre Kontoverbindung bei der Bank zu verlieren.

Bei der Rückzahlung illegal kassierter Gebühren waren die Banken und Sparkassen hingegen weit weniger energisch. Anders als von der Aufsicht gefordert informierten viele Volksbanken und Sparkassen ihre Kunden nicht, dass es auch Geld zurückgeben müsse. Die Haltung der Banken hat zuletzt auch die Aufsicht erheblich genervt. Im Oktober 2021 hatte die Bafin noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass »es Kunden zusteht, Erstattungsansprüche geltend zu machen. Die Ausübung dieses Rechts kann daher [...] keine Kündigung [...] zur Folge haben.« Und dann fett gedruckt: Die zu Unrecht erhobenen Gebühren müssten »umgehend erstattet werden« . Die ignorante Haltung etlicher Banken kam nicht gänzlich unerwartet, weist aber doch auf ein fundamentaleres Problem hin. Banken können in Deutschland höchstrichterliche Rechtsprechung interpretieren, wie es ihnen passt, ohne dass dies erkennbar spürbare Konsequenzen für sie hat. Oder noch ein Stückchen härter formuliert: Nur Kunden müssen sich im Alltag an geltendes Recht halten, Banken nicht unbedingt: Die einen zahlen ein bisschen, die zweiten mehr und die dritten zahlen gar nicht – als Folge desselben Gerichtsurteils. Abhilfe von Amts wegen Das kann natürlich nicht so weitergehen. Kundinnen und Kunden müssen zu ihrem Recht kommen. Dafür muss zum einen die Aufsicht sorgen. Die Bafin teilt mir mit, sie habe bereits entsprechende »Gespräche mit Kreditinstituten und Verbänden geführt«. Und sie gehe »entschieden gegen Institute vor, die Kunden vormachten, sie seien vom BGH-Urteil nicht betroffen«. Die Banken würden aufgefordert, »klar und unmissverständlich gegenüber ihren Kunden zu kommunizieren, dass auch sie von dem BGH-Urteil betroffen sind«. Der einfachste Weg für die Bafin wäre zu kontrollieren, ob die jeweilige Bank einen Arbeitsprozess in Gang gebracht hat, um illegal erhobene Gebühren schnell zurückzuzahlen. Schon im Herbst hatte die Aufsicht festgelegt, Banken müssten dazu »umfassend klar und verständlich informieren«.